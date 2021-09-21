7 أشكال لجريمة التستر التجاري.. والعقوبة تصل للسجن 5 سنوات

الرياض - محمد عبدالله - حددت وزارة التجارة 7 أشكال لجريمة التستر التجاري كما أوضحت عقوبتها.

وقالت الوزارة في انفوجراف توضيحي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أن أشكال التستر التجاري هي:

1- قيام غير السعودي في منشأة المالك السعودي بمنحه مبلغًا مقطوعًا شهريًا أو سنويًا.

2- تصرف غير السعودي في أموال المنشأة بالإيداع والصرف والتحويل داخل المملكة وخارجها

3- امتلاك العامل غير السعودي لأوراق المنشأة التجارية ومستنداتها وشيكاتها وعقودها الموقعة من المالك على بياض.

4- وجود شراكة بين المالك للمنشأة وغير السعودي «الذي لا يملك ترخيص الاستثمار».

5- إقرار غير السعودي «الذي لا يملك رخصة استثمار أجنبي» للأرباح التي توزع على الشركاء في الشركة وتحديد آلية توزيعها.

6- دخول إيرادات المنشأة وأرباحها مباشرة في حساب غير السعودي وليس في حساب المنشأة.

7- تشغيل المالك لسماسرة أو وسطاء بسجلك التجاري وعقودهم على جهات أو أشخاص آخرين.

وأوضحت الوزارة أن عقوبات جريمة التستر التجاري تصل ل5 سنوات سجن وغرامة تصل ل5 ملايين ريال.

كما أوضحت وزارة التجارة أنه يمكن التصحيح التجاري للمخالفين قبل انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري والتقدم بطلب التصحيح قبل 16 فبراير 2022 .

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