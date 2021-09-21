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«الصحة» تعلن إصابات كورونا بالمناطق.. ومكة في المقدمة بـ19 حالة

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الرياض - محمد عبدالله - تصدرت منطقة مكة المكرمة إصابات فيروس ، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 19 إصابة جديدة، من إجمالي 69 حالة وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

وجاءت منطقة الرياض في المرتبة التالية مسجلة 15 حالة، والشرقية والمدينة المنورة والقصيم 6  حالات لكل منها، وجازان 4 حالات، وعسير 3 حالات، ونجران وحائل وتبوك والجوف حالتان لكل منها، والباحة والحدود الشمالية حالة واحدة لكل منها.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، و48 حالة تعافٍ، خلال الـ24  ساعة الماضية.

كانت وزارة الصحة، أعلنت أمس الإثنين، أن عدد الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا في المملكة تخطى 41 مليون جرعة عبر 587 مركزًا بجميع المناطق.

يذكر أن احتلت المركز الثاني عالميًّا، وفقًا لمؤشر «نيكاي» الياباني للتعافي من ، من حيث إدارة العدوى وإطلاق اللقاحات وعودة الأنشطة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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