الصحة: انخفاض الحالات الحرجة وارتفاع النشطة لمصابي كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن انخفاض في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 317 حالة، فيما تم امس الإثنين، تسجيل 339 حالة بانخفاض قدره 22 حالات.

وأشارت الوزارة –عبر تويتر- إلى أن عدد الحالات النشطة شهد ارتفاعا حيث تم تسجيل 2359 حالة، مقارنة مع أمس حيث تم تسجيل 2343 حالة وذلك بزيادة قدرها 15حالة فقط.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، و48 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كانت وزارة الصحة، أعلنت امس الاثنين، أن عدد الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا في المملكة تخطى 41 مليون جرعة عبر 587 مركزا بجميع المناطق.

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