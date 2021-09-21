الصحة: 69 إصابة جديدة بكورونا و48 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 546681 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 48 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 535650 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8672 حالة.

كانت وزارة الصحة، أعلنت امس الإثنين، أن عدد الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا في المملكة تخطى 41 مليون جرعة عبر 587 مركزًا بجميع المناطق.

كما ذكرت الوزارة في وقت سابق، أن من فوائد الجرعة الثانية أناه تخفض بنسبة 95 % احتمالية الإصابة بالفيروس، وتقليل أو انعدام الأعراض عند الإصابة بالفيروس، وتقليل فرص تكرار الإصابة بالعدوى، وتقليل فرص الإصابة بمتحور دلتا.

وتحقيق المناعة المجتمعية بتقليل انتشار العدوى، وتحفيز الغدد الليمفاوية والأنسجة للتفاعل مع اللقاح، واشتراط معظم الدول لتجنب فترة العزل.

اقرأ أيضا:

الصحة: عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة يتخطى 41 مليون

السعودية تحتل المركز الثاني عالميًا بمؤشر «نيكاي» للتعافي من كورونا