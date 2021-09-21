وزارة العدل: 4 خطوات لتوثيق الحضانة عبر ناجز

الرياض - محمد عبدالله - حددت وزارة العدل نحو 4 خطوات لتوثيق الحضانة عبر ناجز.

وأوضحت وزارة العدل عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن خدمة توثيق الحضانة تمكن الأم من طلب توثيق حضانة أطفالها دون 18 سنة.

ويمكن للأم توثيق الحضانة في حال طلاقها أو تغيب الأب أو مرضه بشرط ألا يكون هناك نزاع بينهما على الحضانة، وفقا لوزارة العدل.

وأكدت وزارة العدل أنه يمكن للأم توثيق الحضانة من خلال الخطوات التالية:

1-من قائمة الحالات الاجتماعية، اختيار خدمة توثيق الحضانة.

2-إدخال البيانات المطلوبة «مقدمة الطلب، والمحضون، ووالد المحضون، والشهود، وسبب طلب الوثيقة».

3-إرفاق المستندات المطلوبة.

4-حفظ وإرسال الطلب.

وأشارت وزارة العدل أن بعد إرسال الطلب يتم تدقيقه، ومن ثم إصدار الوثيقة في الوثائق المعتمدة.

خدمات وزارة العدل

وكانت وزارة العدل أعلنت عن تقديم خمس خدمات عدلية جديدة عبر بوابة «ناجز» الإلكترونية.

وذكرت وزارة العدل أنَّ الخدمات الجديدة تشمل التالي: دليل مقدمي خدمات التنفيذ، والاستعلام عن العقارات لحساب المنشآت، والتحقق من صك الحكم، وخاصية البحث بالتصنيف، وخدمة وكيل الممثل النظامي.

كانت وزارة العدل أوضحت أنَّ أكثر الخدمات العدلية استخدامًا خلال شهر عبر بوابة (ناجز)، هي: الوكالة الإلكترونية (375 ألفًا)، وجلسة عن بعد (202 ألف)، وطلب تنفيذ (74 ألفًا)، وإفراغ عقاري إلكتروني (3 آلاف).

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