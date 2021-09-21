«الغذاء والدواء»: عقوبة الترويج لمنتج تجميلي غير مُدرج قد تصل لـ 5 ملايين ريال

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن مخالفة ضوابط وشروط الدعاية والإعلان عن طريق الإعلان والترويج عن منتج تجميلي غير مدرج تعتبر مخالفة تعرض الشركة المدرجة للمنتج، إلى عقوبة 50 ألف ريال وقد تصل إلى 5 ملايين ريال.

وذكرت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل تويتر، أن تجنب العقوبة يتم من خلال التأكد من إدراج المنتج التجميلي من خلال قائمة المنتجات التجميلية المنشورة على موقع الهيئة وعدم الإعلان عن المنتجات غير المدرجة أو التسويق لها .

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