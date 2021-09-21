وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع لحالة الطقس اليوم سماء غائمة جزئيا على طول القطاع الغربي والاجزاء الجنوبية من وسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران مع تواجد للسحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد حتى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار. كذلك على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر).
كانت هذه تفاصيل خبر مكة والمدينة تسجلان أعلى درجات حرارة وأمطار على عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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