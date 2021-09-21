شكرا لقرائتكم خبر عن 30 طالبًا وطالبة يستعرضون قيم الانتماء بمركز الملك عبد العزيز للحوار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ورشة عمل تحت عنوان "اليوم الوطني" لتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن وترسيخ اللحمة الوطنية بين أبناء وبنات الوطن ، بحضور ومشاركة (30) طالباً وطالبة من مختلف الجامعات السعودية وذلك اليوم الثلاثاء بمقر المركز بالرياض.

ويأتي تنظيم الورشة انطلاقاً من الدور الذي يقوم به المركز في المساهمة و التوعية بالمفاهيم الوطنية ونشر قيم التسامح والسلام والتعايش المجتمعي بين مختلف فئات المجتمع.

وتهدف الورشة إلى تمكين الشباب بأفكارهم ومقترحاتهم لبناء مجتمع حيوي من خلال بناء مبادراتهم ، واستحداث الفرص التنموية التي تدعم أسلوب التطوير والتقدم لديهم ، والتحلي بصفات التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع ، وتعزيز الروح الوطنية وغرس قيمها .

وتناولت الورشة خمسة محاور بدأت بتأصيل مفهوم الوطن وكيفية الارتباط به ، ثم تناول المحور الثاني العمل على تقدير ممتلكات الوطن وكيفية المحافظة عليها ، وتناول المحور الثالث آليه المساهمة في نقل المفهوم الوطني للآخرين ، واستعرض في المحور الرابع خارطة الطريق للطاقات الشبابية وتوجيهها نحو المهن المستقبلية ، واختتمت المحاور بحلقة مصغرة لبناء مبادرات وطنية قدمها المشاركون والمشاركات .