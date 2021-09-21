«التعاون الإسلامي» تدين محاولات استهداف خميس مشيط بـ 3 طائرات مفخخة

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منظمة التعاون الإسلامي محاولات استهداف

بـ 3 طائرات مفخخة

الدمام - شريف احمد - أدانتالحوثيين لخميس مشيط، وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, عن إدانته الشديدة لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط، مشيداً في الوقت ذاته بكفاءة ومهارة الدفاعات الجوية السعودية ، التي تمكنت من اعتراضهم وتدميرهم.

وشدد الأمين العام على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، عادّاً تلك الأفعال "جرائم حرب".

كما أكّد العثيمين على تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.