شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير» يبحث الدعم الإنساني للمملكة مع المبعوث الأمريكي لدى اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في الوزارة بالرياض، اليوم، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن تيموثي ليندركينغ.

وجرى خلال الاستقبال ، بحث المستجدات على الساحة اليمنية وما تقدمه المملكة من دعم للأعمال الإنسانية في اليمن، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال ، المشرف على غرفة عمليات خلية اليمن السفير إبراهيم بن سعد بن بيشان.