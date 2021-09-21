شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يوجه بالتقيد بالاحترازات بالمدارس لضمان سلامة الجميع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام تعليم المنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي والذي قدم لسموه تقريراً عن سير العملية التعليمية وبداية العام الدراسي وتطبيق الاجراءات الاحترازية للعودة بأمان لمقاعد الدراسة.

وأشاد سموه بالقرارات التي اتخذتها وزارة التعليم لعودة الطلاب لمقاعد الدارسة بأمان وسلامة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب والهيئة التعليمية، مؤكداً سموه على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والالتزام التام لضمان سلامة الجميع.

وقدم الدكتور سامي العتيبي شكره باسمه ونيابة عن المعلمين والمعلمات في المنطقة لسموه الكريم على دعمه للعملية التعليمية في المنطقة ومتابعته الدائمة وتوجيهاته لضمان تجويد التعليم والاستثمار في أبناء وبنات الوطن.