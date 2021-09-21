شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية : لجان التنمية الأهلية تساهم في خدمة الأحياء وساكنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالجفر بمحافظة الأحساء أحمد بن خليفة اليوسف وأعضاء المجلس.

ونوه سموه بما تقدمه لجان التنمية الاجتماعية الأهلية من خدمات للأحياء وساكنيها والمساهمة في خدمة الأهالي وتوفير برامج تتناسب مع المستفيدين.

وقدم أحمد اليوسف تقريراً لسموه عن إنجازات اللجنة خلال الفترة الماضية مقدراً لسموه توجيهاته الداعمة لأعمال اللجنة وبرامجها.