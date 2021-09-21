نائب أمير الشرقية يجدد التأكيد على تطبيق الاحترازات في المدارس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-21

متابعات الخليج 365 - الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة مدير عام تعليم المنطقة الشرقية د. سامي العتيبي، الذي قدم لسموه تقريرًا عن سير العملية التعليمية وبداية العام الدراسي وتطبيق الإجراءات الاحترازية للعودة بأمان لمقاعد الدراسة.

نائب أمير الشرقية يشيد بجهود التعليم

وأشاد سموه بالقرارات التي اتخذتها وزارة التعليم لعودة الطلاب لمقاعد الدارسة بأمان وسلامة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب والهيئة التعليمية، مؤكدًا على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والالتزام التام لضمان سلامة الجميع.



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