أمير الشرقية : لجان التنمية الاجتماعية تسهم في خدمة الأهالي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-21

متابعات الخليج 365 - الأحساء

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير الشرقية بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالجفر في محافظة الأحساء أحمد اليوسف وأعضاء المجلس.

أمير الشرقية يشيد بجهود اللجان الأهلية

ونوه سموه، بما تقدمه لجان التنمية الاجتماعية الأهلية من خدمات للأحياء وساكنيها والإسهام في خدمة الأهالي وتوفير برامج تتناسب مع المستفيدين.

وقدم اليوسف تقريرًا لسموه عن إنجازات اللجنة خلال الفترة الماضية، منوهًا بدعمه وتوجيهاته لأعمال اللجنة وبرامجها.



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