فنون أبها تدشن أول ورشة دائمة للكتابة الدرامية في المملكة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-21

متابعات الخليج 365-حسن عسيري-أبها

دشنت جمعية الثقافة والفنون بأبها مساء أمس أول ورشة دائمة للكتابة الدرامية في المملكة تحمل اسم ” تفاصيل” التي تهدف إلى صقل المواهب الكتابية لهواة الدراما حيث شهد حفل التدشين عرضا عن رؤية ورسالة الورشة وطريقة عملها وعقدت جلسة حوارية عنها ضمن فعاليات ليالي أبها الثقافية والفنية .

صناعة جيل محترف للكتابة الدرامية

وبين مدير الجمعية أحمد السروي أن الورشة تأتي ضمن الأهداف الكبرى للجمعية في صناعة جيل محترف للكتابة الدرامية لكافة الفنون سينما ومسرح تلفزيون حيث يقوم على الورشة الأديب والكاتب يحيى العلكمي وهو من أبرز كتاب السيناريو والمسرح في المملكة وتضم الورشة عضوية الدكتور أحمد الصغير والروائي محمد مانع الشهري و القاصة تغريد العلكمي.

وشهد الحفل مداخلة صوتية السيناريست عباس الحايك بارك فيها الورشة وتمنى أن تكون رافدا مستمرا للكتابة الدرامية السعودية وذات حضور وتميز.

ملتقى ومصنع متواصل للمواهب

وبين مشرف الورشة وصاحب فكرتها الأديب يحيى العلكمي أنها ستكون ملتقى ومصنع متواصل للمواهب وأصحاب الخبرات حيث مضت أكثر من أربعة أشهر في جعل الانطلاقة تتجاوز التدشين ليكون لديها خمسة أفلام قصيرة جاهزة للتنفيذ وقد اكتملت كافة تفاصيلها من فكرة ومعالجة وكالة نص وسيناريو وحوار، لافتا إلى أن المجال مفتوح لدخول الراغبين والراغبات للورشة وفق آلية للتسجيل والقبول سيتم إعلانها حيث سيتم التسجيل عبر رابط إلكتروني سيتضمن بعضا من الشروط اليسيرة ليتم قبول من تظهر جديتهم وشغفهم للبدء في ورش تدريبية وأعمال تطبيقية وتكليفات كتابية.

تسليم درع جمعية الثقافة والفنون للورشة

وفي نهاية التدشين سلم مدير وكالة الأنباء السعودية بمنطقة عسير ( واس) صالح الأحمري درع جمعية الثقافة والفنون وليالي أبها الثقافية والفنية للورشة،وأكد أن الدور الذي تقوم به الجمعية تمثل منارة إبداعية متواصلة تجمع المواهب وتقدم لهم مجال رحب لصقل مواهبهم وتطوير قدراتهم، مشيرا أن الإعلام سيكون شريكا فاعلا للجمعية ولياليها الثقافية والفنية في الدعوة لها والتعريف بها وتوثيق تجارب التميز التي تقدم في معارضه وورشها وملتقياتها.



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