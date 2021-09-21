الارشيف / اخبار السعوديه

فنون أبها تدشن أول ورشة دائمة للكتابة الدرامية في المملكة

0 نشر
reporter 0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم فنون أبها تدشن أول ورشة دائمة للكتابة الدرامية في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-21

فنون أبها تدشن أول ورشة دائمة للكتابة الدرامية في المملكة

تهدف إلى صقل المواهب الكتابية لهواة الدراما

متابعات الخليج 365-حسن عسيري-أبها

دشنت جمعية الثقافة والفنون بأبها مساء أمس أول ورشة دائمة للكتابة الدرامية في المملكة تحمل اسم ” تفاصيل” التي تهدف إلى صقل المواهب الكتابية لهواة الدراما حيث شهد حفل التدشين عرضا عن رؤية ورسالة الورشة وطريقة عملها وعقدت جلسة حوارية عنها ضمن فعاليات ليالي أبها الثقافية والفنية .

فنون أبها تدشن أول ورشة دائمة للكتابة الدرامية في المملكة - متابعات الخليج 365

صناعة جيل محترف للكتابة الدرامية 

وبين مدير الجمعية أحمد السروي أن الورشة تأتي ضمن الأهداف الكبرى للجمعية في صناعة جيل محترف للكتابة الدرامية لكافة الفنون سينما ومسرح تلفزيون حيث يقوم على الورشة الأديب والكاتب يحيى العلكمي وهو من أبرز كتاب السيناريو والمسرح في المملكة وتضم الورشة عضوية الدكتور أحمد الصغير والروائي محمد مانع الشهري و القاصة تغريد العلكمي.

وشهد الحفل مداخلة صوتية السيناريست عباس الحايك بارك فيها الورشة وتمنى أن تكون رافدا مستمرا للكتابة الدرامية وذات حضور وتميز.

ملتقى ومصنع متواصل للمواهب 

وبين مشرف الورشة وصاحب فكرتها الأديب يحيى العلكمي أنها ستكون ملتقى ومصنع متواصل للمواهب وأصحاب الخبرات حيث مضت أكثر من أربعة أشهر في جعل الانطلاقة تتجاوز التدشين ليكون لديها خمسة أفلام قصيرة جاهزة للتنفيذ وقد اكتملت كافة تفاصيلها من فكرة ومعالجة وكالة نص وسيناريو وحوار، لافتا إلى أن المجال مفتوح لدخول الراغبين والراغبات للورشة وفق آلية للتسجيل والقبول سيتم إعلانها حيث سيتم التسجيل عبر رابط إلكتروني سيتضمن بعضا من الشروط اليسيرة ليتم قبول من تظهر جديتهم وشغفهم للبدء في ورش تدريبية وأعمال تطبيقية وتكليفات كتابية.

تسليم درع جمعية الثقافة والفنون للورشة

وفي نهاية التدشين سلم مدير وكالة الأنباء السعودية بمنطقة عسير ( واس) صالح الأحمري درع جمعية الثقافة والفنون وليالي أبها الثقافية والفنية للورشة،وأكد أن الدور الذي تقوم به الجمعية تمثل منارة إبداعية متواصلة تجمع المواهب وتقدم لهم مجال رحب لصقل مواهبهم وتطوير قدراتهم، مشيرا أن الإعلام سيكون شريكا فاعلا للجمعية ولياليها الثقافية والفنية في الدعوة لها والتعريف بها وتوثيق تجارب التميز التي تقدم في معارضه وورشها وملتقياتها.

فنون أبها تدشن أول ورشة دائمة للكتابة الدرامية في المملكة فنون أبها تدشن أول ورشة دائمة للكتابة الدرامية في المملكة - متابعات الخليج 365  

فنون أبها تدشن أول ورشة دائمة للكتابة الدرامية في المملكة - متابعات الخليج 365
شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا