كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة تستحدث تخصص الأمن السيبراني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-21

متابعات الخليج 365 - واس

استحدثت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة وضمن برامجها التدريبية تخصص الأمن السيبراني لمرحلة البكالوريوس، وذلك في إطار مواكبة رؤية المملكة 2030، إضافة لرفع طاقتها الاستيعابية في هذا العام التدريبي 1443هـ لـ 20% عن السنوات السابقة؛ إيفاءً باحتياجات سوق العمل من الكوادر الوطنية المؤهلة.

برامج كلية الاتصالات والإلكترونيات

وحققت الكلية مراكز متقدمة خلال مشاركاتها داخل المملكة وخارجها بإنجازاتها الكبيرة على صعيد التدريب وصقل مهارات المتدربين، وفي مجال الابتكارات والمشاريع، التي من أهمها مشروع جهاز الكشف عن أعراض كورونا المنفذ من قبل متدربي الكلية.

وأوضح عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي أن الكلية تُهيء لمتدربيها البيئة التدريبية الخصبة ، وتوفر الأدوات والأجهزة المتقدمة عالمياً؛ لتقديم هذه المخرجات بصورة ترفد سوق العمل السعودي؛ مشيراً إلى أن الكلية تحرص على مد جسور التواصل مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص، ممن يستقطبون متدربي الكلية وهم على مقاعد الدراسة، وسط حرص الكلية على أن يعمل كل متدرب على مشروع للتخرج، في نهاية دراسته يفيد به المجتمع، ويحقق قيمة مضافة على سوق العمل.

معرض المشاريع المحلي

من جانبه، بين وكيل كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة للتدريب المهندس خالد بن مسفر الغامدي أن الكلية تنظم في كل عام دراسي معرض المشاريع المحلي ، للمتدربين تمهيداً للمشاركات محلياً ودولياً، حيث تركز هذه المشاريع على معايشة احتياج السوق المحلي في مختلف التخصصات، كما تجند الكلية خبرات واسعة للتدريب، والحرص على إقامة الشراكات الإستراتيجية مع أكاديميات عالمية، لكي يحصل المتدرب على موارد تدريبية معتمدة على أعلى المستويات.

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