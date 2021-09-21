السيسي ينعى المشير طنطاوي : فقدت اليوم أبًا ومعلمًا وإنسانًا غيورًا على وطنه

وفي مقطع فيديو أثناء افتتاح بعض المشروعات الجديدة في مصر قال السيسي: والله المشير حسين طنطاوي بريء من كل دم في أحداث محمد محمود وماسبيرو واستاد بورسعيد وغيرها من الأحداث التي شهدتها مصر خلال العام الذي تولى فيه رئاسة المجلس العسكري، مؤكدًا أن المشير طنطاوي قاد الوطن في مرحلة صعبة وكان سببًا حقيقيًا في حماية مصر من السقوط.

وأعلن الرئيس المصري حالة الحداد الرسمي وإطلاق اسم المشير طنطاوي على قاعدة الهايكستب العسكرية، مقدمًا العزاء للشعب المصري ولذوي الفقيد وأهله.