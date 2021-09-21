تفاصيل محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان وأول صورة لمدبر الحركة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-21

متابعات الخليج 365- متابعة

تمكن السودان من إحباط محاولة انقلابية، اليوم الثلاثاء، أراد صانعوها السيطرة على الحكم في البلاد، وقد تم نشر أول صورة للواء عبدالباقي بكرواي، المتهم بقيادة حركة الانقلاب التي قضي عليها، بعدما تم ضبط قرابة 40 ضابطًا.

وبحسب قناة العربية، قاد اللواء بكرواي، مجموعة من الضباط بسلاح المدرعات في الجيش السوداني، للانقلاب على المجلس السيادي والسيطرة على البلاد، ولا يزال مقر سلاح المدرعات الذي بدأ بكراوي بالسيطرة عليه محاصرًا.

اعتقال مدبري الانقلاب في السودان

ونقلت سبوتنيك عن مصدر عسكري سوداني قوله إن العسكريين الذي دبروا لمحاولة الانقلاب على السلطة تمت مراقبتهم لفترة طويلة قبل القبض عليهم، متابعًا أن السلطات السودانية اعتقلت، اليوم الثلاثاء، 40 ضابطًا برتب مختلفة ممن شاركوا في محاولة الانقلاب، ولا زالت عمليات الاعتقال متواصلة.

وأعلنت الحكومة السودانية تفاصيل تتعلق بعملية الانقلاب الفاشلة، التي وقعت فجر الثلاثاء.

وقال بيان تلاه وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، حمزة بلول: تمت السيطرة فجر اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 على محاولة انقلابية فاشلة قام بها مجموعة من ضباط القوات المسلحة من فلول النظام البائد.

وأضاف: نؤكد في الحكومة الانتقالية والأجهزة النظامية بأننا نعمل بتنسيق تام، ونطمئن الشعب السوداني أن الأوضاع تحت السيطرة التامة حيث تم القبض على قادة المحاولة الانقلابية من العسكريين والمدنيين، ويتم التحقيق معهم حاليًا، بعد أن تمت تصفية آخر جيوب الانقلاب في معسكر الشجرة، وتواصل الأجهزة المختصة ملاحقة فلول النظام البائد المشاركين في المحاولة الفاشلة.

وتابع البيان: الثورة باقية وماضية في تحقيق غاياتها ومؤسسات الحكم المدني محروسة، بإرادة قوى الثورة وجماهير الشعب السوداني الأبي.

وأشار بلول إلى أنه سيقدم لاحقًا مزيدًا من التفاصيل لمخطط الانقلاب الفاشل الذي حاول عبثًا إعادة عقارب الساعة إلى الوراء.

وقال موقع سكاي نيوز عربية إن الهدوء يسود في شوارع قريبة من محيط القيادة العامة بالخرطوم، لكن تقارير تتحدث عن مقاومة الانقلابيين في بعض المناطق العسكرية البعيدة نسبيًا عن القيادة العامة في وسط الخرطوم خصوصًا سلاح المدرعات في جنوب العاصمة.

وانتابت الشارع السوداني خلال الأسبوع الماضي مخاوف كبيرة من حدوث انقلاب يخطط له الإخوان وبدأت ملامحه في شرق السودان وسط تقارير تتحدث عن وجود أعداد كبيرة من القيادات العسكرية الموالية للإخوان داخل المؤسسة العسكرية.

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