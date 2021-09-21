شكرا لقرائتكم التحالف: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة ثالثة أطلقتها المليشيا الإرهابية تجاه خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-21
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التحالف: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة ثالثة أطلقتها المليشيا الإرهابية تجاه خميس مشيط
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية نجحت في اعتراض وتدمر طائرة مسيرة مفخخة ثالثة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.
وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن إحباط كافة محاولات المليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية.
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