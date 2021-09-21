السعودية | خبر سعودي مفرح من نيويورك.. طفلان يخطفان بطولة التايكوندو

شكرا لقرائتكم خبر سعودي مفرح من نيويورك.. طفلان يخطفان بطولة التايكوندو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في خبر مفرح لمحبي الرياضة في السعودية، حققت البطلة كندة المعاوي، البالغة من العمر 11 عاماً وشقيقها أحمد البالغ 8 أعوام، بطولة اتحاد التايكوندو بولاية إلينوي الأميركية.

وجاء إنجاز كندة بعد فوزها بميداليتين ذهبيتين لفئتها العمرية، فيما حقق أحمد ميداليتين ذهبيتين لفئته العمرية (7-9).

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وكانت الفتاة السعودية انخرطت في لعبة التايكوندو في عمر مبكر، كما سبق لها تحقيق العديد من الإنجازات على مستوى الولايات المتحدة الأميركية، حيث تعيش وشقيقها مع والديهما المبتعثين للدراسة هناك.

مشاعر لا توصف

وقال والد كندة في حديث لـ"العربية.نت"، إن "مشاعر الفرح لا توصف عندما أرى أبنائي وهم يحققون إنجازات بأصعب الرياضات في سن مبكرة"، مؤكدا أنها رياضة تتطلب جهدا كبيرا.

كما أضاف أن الإنجازات جاءت نتيجة المعسكرات التدريبية، والمتابعة المستمرة من سفيرة خادم الحرمين في واشنطن الأميرة ريما بنت سلطان، التي قدمت لولديه التوجيهات والدعم عند لقائهما بها في السفارة السعودية في واشنطن.

تحقيق بطولة باسم الوطن

إلى ذلك، أوضح أنه كان للقاء أثر كبير في نفوسهما، للعمل بكل تفان في سبيل رفع العلم السعودي في المحافل الدولية، مبيناً أن كندة حققت إنجازات محلية وعالمية في لعبة التايكوندو، ونالت في أكتوبر من العام الماضي كأس البطولة لحصولها على المركز الأول على مستوى اتحاد وسط أميركا التي أقيمت في مدينة أتلانتا بمشاركة لاعبين ولاعبات مثلوا 8 ولايات أميركية.

أصغر لاعبة سعودية

كذلك أضاف أنه تم إشراك كندة في نوادٍ متخصصة، حيث بدأت في الحزام الأبيض، لافتاً إلى أنها تدربت وشاركت في العديد من البطولات، ومن بعدها توالت الإنجازات.

وحصلت على كأس البطولة لفئتها العمرية متفوقة على 35 متسابقاً، وآخر بطولة حققتها كندة عندما خطفت المركز الأول وفازت بكأس بطولة اتحاد شمال شرقي أميركا والمقامة في مدينة شيكاغو، ليضاف هذا الإنجاز إلى حزمة بطولات خاضتها، متطلعة إلى رفع علم الوطن في البطولات القادمة في أميركا والمحافل الدولية الأخرى، في حين تستعد كندة للمشاركة أيضاً في بطولة اتحاد ولاية إلينوي.

أحمد حين حصوله على البطولة

وقال: "بدأت ابنتي في رياضة التايكوندو عام 2015 في ولاية تنيسي بمدرسة Taekwondo، فكانت المشاركة الأولى والرسمية لها عام 2017 في بطولة اتحاد وسط أميركا، وشهدت مشاركة 8 ولايات، وكان مقر البطولة في أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا، وحصلت على المركز الأول في بطولة اتحاد وسط أميركا". وتابع أن العائلة انتقلت إلى شيكاغو بسبب الدراسة، حيث اشتركت هنا في مدرسة Lee Soo Taekwondo، وكانت لها مشاركة ثانية في مدينة كاربنديل بولاية إلينوي في أبريل 2018 ضمن بطولة التصفيات على مستوى ولاية إلينوي.

كذلك أحرزت المركز الأول، وبذلك تأهلت إلى بطولة اتحاد شمال شرقي أميركا 2018، بينما تمكنت من المشاركة الثالثة في بطولة اتحاد شمال شرقي أميركا في أكتوبر 2018، وأحرزت الميدالية الذهبية وكأس البطولة.