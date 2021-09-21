محمد بن مسعود - الدمام - رئيس وزراء السودان يتوعّد بإجراءات فورية لتحصين العملية الانتقالية كشف رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، أن محاولة الانقلاب مدبرة من داخل وخارج القوات المسلحة.

وقال "حمدوك": "سنتخذ إجراءات فورية لتحصين العملية الانتقالية.. ويجب دعم وتحصين الحكومة الانتقالية".

وأضاف: "عزيمة شعبنا كانت أقوى من الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، ووحدة قوى الحرية والثورة هي الضمان للانتقال المدني الديمقراطي".

ونبه إلى أن محاولة الانقلاب تعتبر درسًا مستفادًا ودافعًا لوقفة حقيقية وجادة لوضع الأمور في نصابها الصحيح. 21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443 02:44 PM رئيس وزراء السودان يتوعّد بإجراءات فورية لتحصين العملية الانتقالية "حمدوك": محاولة الانقلاب مدبرة من داخل وخارج القوات المسلحة "حمدوك": محاولة الانقلاب مدبرة من داخل وخارج القوات المسلحة كشف رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، أن محاولة الانقلاب مدبرة من داخل وخارج القوات المسلحة.

وقال "حمدوك": "سنتخذ إجراءات فورية لتحصين العملية الانتقالية.. ويجب دعم وتحصين الحكومة الانتقالية".

وأضاف: "عزيمة شعبنا كانت أقوى من الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، ووحدة قوى الحرية والثورة هي الضمان للانتقال المدني الديمقراطي".

ونبه إلى أن محاولة الانقلاب تعتبر درسًا مستفادًا ودافعًا لوقفة حقيقية وجادة لوضع الأمور في نصابها الصحيح. الكلمات المفتاحية ، "حمدوك": محاولة الانقلاب مدبرة من داخل وخارج القوات المسلحة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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