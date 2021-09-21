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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في الوزارة بالرياض، اليوم، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن تيموثي ليندركينغ.
وشهد الاستقبال بحث المستجدات على الساحة اليمنية وما تقدمه المملكة من دعم للأعمال الإنسانية في اليمن، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وحضر الاستقبال، المشرف على غرفة عمليات خلية اليمن السفير إبراهيم بن سعد بن بيشان.
21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443 02:39 PM
تباحثا حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك"الجبير" يستقبل المبعوث الأمريكي لدى اليمن
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في الوزارة بالرياض، اليوم، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن تيموثي ليندركينغ.
وشهد الاستقبال بحث المستجدات على الساحة اليمنية وما تقدمه المملكة من دعم للأعمال الإنسانية في اليمن، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وحضر الاستقبال، المشرف على غرفة عمليات خلية اليمن السفير إبراهيم بن سعد بن بيشان.
، "الجبير" يستقبل المبعوث الأمريكي لدى اليمن ،
المصدر : الخليج 365
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