محمد بن مسعود - الدمام - أغلبية أصوات 89 من أصل 113 نائباً أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بأغلبية أصوات 89 من أصل 113 نائباً حضروا جلسة، اليوم (الثلاثاء). جاء ذلك في تصريح مقتضب لـ"بليحق" على صفحته الرسمية في "فيسبوك". وتوترت العلاقة بين البرلمان الليبي والحكومة بقيادة عبدالحميد الدبيبة، بعد اتهامها للمجلس بعرقلة عملها، وعدم صرف الميزانية المخصصة لها، لمباشرة أعمالها المكلفة بها. 21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443 02:31 PM أغلبية أصوات 89 من أصل 113 نائباً البرلمان الليبي يسحب الثقة من حكومة "الدبيبة" البرلمان الليبي يسحب الثقة من حكومة "الدبيبة" أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بأغلبية أصوات 89 من أصل 113 نائباً حضروا جلسة، اليوم (الثلاثاء). جاء ذلك في تصريح مقتضب لـ"بليحق" على صفحته الرسمية في "فيسبوك". وتوترت العلاقة بين البرلمان الليبي والحكومة بقيادة عبدالحميد الدبيبة، بعد اتهامها للمجلس بعرقلة عملها، وعدم صرف الميزانية المخصصة لها، لمباشرة أعمالها المكلفة بها. الكلمات المفتاحية ، البرلمان الليبي يسحب الثقة من حكومة "الدبيبة" ،

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