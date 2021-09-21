محمد بن مسعود - الدمام - "کاوازکي" الياباني احتل الصدارة احتل نادي الهلال المركز الثاني كأفضل نادٍ آسيوي بحسب موقع footballDatabase المتهم بترتيب الأندية وفقاً لعدد النقاط التي يحصل عليها كل فريق. وجاء ترتيب العشرة أندية الأوائل على النحو التالي: 1- کاوازکي الياباني. 2- الهلال السعودي. 3- برسیبولیس الإيراني. 4- جونبوك الكوري الجنوبي. 5- الدحيل القطري. 6- أولسان الكوري الجنوبي. 7- السد القطري. 8- یوكوهاما الياباني. 9- باختاکور الأوزبكي. 10- شانغهاي الصيني. وجاء النصر في المركز الـ 11 فيما جاء الاستقلال الإيراني في المركز الـ 12. 21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443 02:40 PM "کاوازکي" الياباني احتل الصدارة "الهلال" ثاني أفضل نادٍ آسيوي و"النصر" في المركز الـ 11 "الهلال" ثاني أفضل نادٍ آسيوي و"النصر" في المركز الـ 11 احتل نادي الهلال المركز الثاني كأفضل نادٍ آسيوي بحسب موقع footballDatabase المتهم بترتيب الأندية وفقاً لعدد النقاط التي يحصل عليها كل فريق. وجاء ترتيب العشرة أندية الأوائل على النحو التالي: 1- کاوازکي الياباني. 2- الهلال السعودي. 3- برسیبولیس الإيراني. 4- جونبوك الكوري الجنوبي. 5- الدحيل القطري. 6- أولسان الكوري الجنوبي. 7- السد القطري. 8- یوكوهاما الياباني. 9- باختاکور الأوزبكي. 10- شانغهاي الصيني. وجاء النصر في المركز الـ 11 فيما جاء الاستقلال الإيراني في المركز الـ 12. ، "الهلال" ثاني أفضل نادٍ آسيوي و"النصر" في المركز الـ 11 ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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