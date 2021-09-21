استغرقت 4 ساعات.. عملية لنقل قلب وكليتين من متوفّى دماغيًا بنجران لـ3 مرضى

الرياض - محمد عبدالله - أجرى فريق طبي من مدينة الأمير سلطان الطبية بالرياض ومستشفى القوات المسلحة بخميس مشيط، وبالتعاون مع الفريق الطبي بمستشفى الملك خالد بنجران عملية ناجحة لنقل أعضاء متوفى دماغيًا؛ حيث قام ذووه وفي بادرة إنسانية بالتبرع بأعضائه.

وذكرت صحة نجران –عبر موقعها الإلكتروني- أن العملية استمرت ما يقارب (٤) ساعات، قام فيها الفريق الطبي المشترك بنقل الأعضاء، والتي شملت القلب والكليتين؛ حيث تكلّلت العملية بالنجاح، وتم نقل الأعضاء بطائرة الإخلاء الطبي إلى المستفيدين منها وهم ثلاثة مرضى.

يُذكر أن هذه العملية تعتبر ثاني عملية تتم لنقل الأعضاء بمستشفى الملك خالد بنجران وذلك خلال العام الجاري ٢٠٢١م وبالتنسيق مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء​

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