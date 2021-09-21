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«المرور» يوضّح إجراءات تغيير الاسم في رخصة القيادة

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الرياض - محمد عبدالله - أوضح المرور السعودي، الإجراءات المتبعة لتغيير اسم الشخص في رخصة القيادة عقب تغييره في الأحوال المدنية.

وذكر المرور، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «يمكنك إصدارها كبدل تالف من خلال مراجعة قسم المرور بمدرسة القيادة والتقدم بطلبك».

وقال المواطن في استفساره: إنه قام بتغيير اسمه في الأحوال المدنية فكيف يغيره في رخصة القيادة.

من جهة أخرى، أشار المرور إلى أن المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، خصصت فقط لمن لديهم بطاقات صادرة من وزارة الصحة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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