أمانة العاصمة المقدسة تُبرم عقدًا لصيانة الممرات بالمناطق الجبلية

الرياض - محمد عبدالله - أبرمت أمانة العاصمة المقدسة اليوم, عقدًا لصيانة الممرات والحوائط الساندة بالمناطق الجبلية بمكة المكرمة بملغ 3.492.550 ريالًا ولمدة 3 سنوات ميلادية ابتداءً من تاريخ استلام الموقع.

ويأتي العقد ضمن جهود أمانة العاصمة المقدسة لرفع كفاءة الشوارع والطرق بالمناطق الجبلية بمكة المكرمة، وتطويرها وفق دراساتٍ ميدانيةٍ مستفيضةٍ، بعد الوقوف على احتياجات ومتطلبات السكان في مختلف أماكن وجودهم، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للطرق الجبلية، وتوفير عناصر السلامة والأمان، لضمان الاستفادة منها بالشكل المطلوب، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالعاصمة المقدسة.

وتتميز مكة المكرمة باختلاف تضاريسها، حيث تتناثر الجبال والتلال التي اتخذ أهالي مكة المكرمة من سفوحها مناطق عمرانية لمساكنهم، إلى جانب زيادة توسع النطاق العمراني، إلا أن شبكة الطرق الحديثة والأنفاق والجسور واستحداث الطرق الدائرية والمشاريع المتعلقة بتطوير المناطق العشوائية وإعادة تكوينها وفق خططٍ شاملةٍ ومتناسقة أسهمت بشكلٍ كبير في تذليل تلك العقبات الكبيرة وأولت للإنسان والمكان.

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