الطيران المدني يحدِّد إجراءات التأكد من تحصين المقيمين قبل الوصول للمملكة

الرياض - محمد عبدالله - حددت الهيئة العامة للطيران المدني إجراءات جديدة للتحقق من تحصين المقيمين قبل صعودهم إلى الطائرة المغادرة إلى المملكة.

وأوضحت هيئة الطيران المدني عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنها أصدرت تعميما إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بما يشمل الطيران الخاص، بشأن إجراءات التحقق من حالة تحصين المقيمن قبل صعودهم للطائرة المغادرة للمملكة.

إجراءات التحقق من التحصين

وأكدت هيئة الطيران المدني أن الإجراءات الجديدة للتأكد من تحصين المقيمن قبل صعودهم الطائرة المغادرة للمملكة تتمثل في إبراز الحالة الصحية في تطبيق توكلنا، أو تقديم تقرير إثبات التحصين في المملكة عبر منصة «قدوم».

وشددت هيئة الطيران المدني على أهمية التعاميم الصادرة، مؤكدة على اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وتحملهم المسؤوليات المترتبة على ذلك.

آلية الدخول إلى المملكة

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أصدرت تعليماتها لشركات الطيران، بتحديث آلية وإجراءات دخول القادمين إلى المملكة للمقيمين والزائرين من الدول المسموح القدوم منها وتقليص مدة الحجر المؤسسي.

وأكدت هيئة الطيران المدني أنه يجب أن يستكمل المقيم جرعات اللقاح المتوافرة بالمملكة بعد انتهاء مدة الحجر المؤسسي، وعلى من استكمل أحد اللقاحات المعتمدة في المنظمة وغير المعتمدة في المملكة، وأن يحصل على جرعة منشطة من أحد اللقاحات المتوافرة في المملكة بعد الوصول.

كما يجب على القادمين التسجيل في منصة «قدوم» قبل الوصول إلى المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أنه ستطبق إجراءات العزل حسب بروتوكولات وزارة الصحة لمن تظهر نتيجة عينة فحصه إيجابية خلال فترة الحجر الصحي المؤسسي، ولا يعتد بالتعافي من الإصابة بفيروس كورونا کمبرر لعدم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي.

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