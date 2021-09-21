الحج والعمرة: التكامل تقنيًا مع 24 منصة تسويقية عالمية ووطنية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الحج والعمرة، عن التكامل تقنيًا مع 24 منصة عالمية ووطنية، لتمكين ضيوف الرحمن من الوصول للخدمات بشكل مباشر.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه «تجويدًا للخدمات وشفافيتها في قطاع العمرة، المحرك السعودي للحجز المركزي يتكامل تقنيًّا مع 24 منصة تسويقية عالمية ووطنية لتمكين ضيوف الرحمن من معرفة تفاصيل الخدمات بشكل مباشر».

وأشارت إلى أنه يمكن الوصول للمنصات المعتمدة من خلال الرابط التالي اضغط هنا.

كانت وزارة الحج والعمرة، أعلنت منذ يومين، أن 10 ملايين معتمر تمكنوا من أداء مناسك العمرة، في بيئة صحية وآمنة، منذ إطلاق الوزارة نموذج العمرة الآمنة والعودة التدريجية للصلوات والزيارة، وذلك بالتنسيق المباشر مع الجهات ذات الاختصاص.

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