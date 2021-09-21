بالفيديو.. إطلاق أعلى سارية تحمل علم المملكة بـ«أبوعريش» ابتهاجًا باليوم الوطني 91

الرياض - محمد عبدالله - أطلقت أمانة منطقة جازان، ممثلة ببلدية محافظة أبو عريش، أمس الإثنين، أعلى سارية تحمل علم المملكة العربية السعودية في خطوة هي الأولى من نوعها تزامنا مع الاحتفاء باليوم الوطني 91.

ويبلغ طول السارية أكثر من 40 مترًا وتحتوي على منافذ خاصة لتركيب وتثبيت العلم بقمتها، وتتوسط أحد الميادين بالطريق الرئيسي الدائري وفق مقاييس هندسية حديثة.

ويعد المشروع واحدا من المشاريع التي تؤكد مدى ارتباط المواطن بوطنه حبًا وفخرًا وولاء؛ حيث يتضمن العلم قطعة قماش من النوع الفاخر بطول 12 مترًا وعرض 8 أمتار، وأشرف على تصميم وتنفيذ مشروع السارية الواقعة بالطريق الدائري الشمالي الشرقي عدد من المهندسين المختصين بمؤسسة القدري للمقاولات وبالتنسيق والمتابعة من الجهات المعنية بالبلدية.

وأسهم وقوع المشروع وتنفيذه في طريق حيوي بمحافظة أبوعريش في جذب العديد من الزوار من داخل المحافظة وخارجها للاطلاع على أعلى سارية يتم تصميمها كونه معلمًا وطنيًا وحضاريًا يأتي مع الاحتفاء باليوم الوطني 91 للمملكة، وأعطى منظرًا جماليا تزينت به أبوعريش في تزامن مع هذه المناسبة الوطنية الغالية.

ويتسابق هواة التصوير إلى التقاط العديد من الصور لأعلى سارية، من عدة زوايا مختلفة ليلا ونهارا كتوثيق للحدث والمناسبة بفرحة وبهجة، مستمتعين بالمشروع من ناحية ومن ألوان الإضاءة الجاذبة بلون الوطن والتي أعطت إضافة مميزة وفريدة لميدان السارية الجديد.

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