التعليم توضّح تفاصيل ومواعيد الاختبار الدولي «PIRLS» للصف الخامس الابتدائي

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة التعليم، عن استعدادها لتطبيق الدراسة الدولية «Pirls» لطلبة الصف الخامس الابتدائي لرفع مستوى نتائج المملكة في المؤشرات الدولية بالشراكة مع الأسر وأولياء الأمور، مؤكدة أن موعد الاختبارات تحدّد له أيام من 8 وحتى 17 نوفمبر المقبل.

وذكرت وزارة التعليم، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أن الدراسة الدولية تقام لقياس مدى تقدم القراءة في العالم كل 5 سنوات؛ لقياس الفهم القرائي لطلبة الصف الرابع الابتدائي (طلبة الصف الخامس لهذا العام استثناءً) ومقارنة نتائج الدول، وذلك بإشراف الهيئة الدولية لتقويم التحصيل التربوي.

وأكدت «التعليم»، أن الهدف من الدراسة الدولية، هو تزويد الوزارة بمؤشرات تقيس جودة التعليم ومقارنتها بنظم تعليمية مختلفة، وبناء عمليات تطوير الخطط الدراسية وفق أسس علمية ومعايير عالمية، فضلا عن تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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