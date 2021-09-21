هل تتحمل المستفيدة رسوم إلغاء الرحلة في «وصول»؟.. البرنامج يوضح

الرياض - محمد عبدالله - أوضح برنامج وصول أن المستفيدة وحدها تتحمل رسوم الغاء الرحلة عند الغائها لطلب الرحلة أو عند الغاء مزود الخدمة للرحلة بسبب يعود للمستفيدة.

وأكد برنامج وصول أن الدعم ينتهي عن المستفيدة في حال استنفاد كامل مدة الدعم 24 شهرًا أو في حال سوء استخدام الخدمة أو تكرار المخالفات، وكذلك ينتهي الدعم عند توقف البرنامج لأي سبب.

ولا يحق للمستفيدة الحصول على مبلغ الدعم المالي عوضًا عن الاستفادة من الخدمة، وفقا لبرنامج وصول.

ومن شروط الاستفادة من برنامج وصول، أن تكون جنسية المستفيدة سعودية الجنسية، وعمرها من 18 حتى 65 سنة، وأن تكون مسجلة في التأمينات الاجتماعية، وفقًا لبرنامج وصول.

وألا يتجاوز الأجر الشهري (الأجر الاساسي بالاضافة إلى بدل السكن) (8000) ثمانية آلاف ريال، ومجموع الاشتراك في التأمينات الاجتماعية لا يزيد على 36 شهرًا خلال الخمس سنوات الماضية، وفقا لبرنامج وصول.

التسجيل في برنامج وصول

وأوضح برنامج وصول خطوات التسجيل فيه والتي تتمثل فيما يلي:

1-الدخول إلى بوابة وصول wusool.sa.

2-الضغط على زر (انضمي الآن)، وسيتم تحويل المسجلة إلى البوابة الوطنية للعمل «طاقات».

3-إنشاء حساب أو تسجيل الدخول إلى البوابة.

4-التقديم من خلال الضغط على برنامج «وصول» من قائمة «برامجنا».

5-في حال كانت المتقدمة غير مؤهلة للبرنامج ستظهر لها أسباب عدم الأهلية.

6-في حال كانت المتقدمة مؤهلة ستظهر لها صفحة تحديد موقعي المنزل والعمل على الخريطة ليتم مشاركتها مع مقدمي الخدمة.

7-تقوم المتقدمة بتحديد موقعي العمل والمنزل على الخريطة و الموافقة على الشروط والأحكام ثم الضغط على «التسجيل في البرنامج».

8-سيتم تفعيل وصول تلقائياً في تطبيق "أوبر و كريم"خلال 24 ساعة وستصل للمسجلة رسالة إرشادية على نفس بريدها الالكتروني ورقم جوالها المسجل في طاقات من غير الحاجة لإرسال رابط التفعيل.

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