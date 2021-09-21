سفير اليابان بالرياض يزور مزرعة أرز أحساوي «تذكرني بالحياة الريفية في بلادي»

الرياض - محمد عبدالله - قال سفير اليابان لدى المملكة، فوميو إيواي، إن زيارته لمزارع الأرز في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، ذكرته بالحياة في المناطق الريفية في بلاده.

وقال السفير الياباني –عبر تويتر- : «لقد قمت بزيارة إلى مزرعة الأرز الأحساوي وأعادتني هذه الزيارة إلى حياتنا في المناطق الريفية باليابان».

وأضاف السفير الياباني قائلا «في بداية جولتي في واحة النخيل، تشرفت بالتعرف على الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء في مكتبه بمقر المحافظة، وتبادلت معه أحاديث ودية كما وتحدثت عن علاقات الصداقة والتعاون بين اليابان والسعودية. كان لقاء جميلًا»

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