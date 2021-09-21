شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ أعمال صيانة في شبكات الطرق الحيوية بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة العاصمة المقدسة أعمال السفلتة في عددٍ من المحاور الحيوية والطرق الواقعة على مداخل مكة المكرمة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتحسين المشهد البصري وفق خطةٍ شاملةٍ لتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها.

وتضمنت الأعمال إعادة سفلتة طريق الأمير محمد بن سلمان ،وطريق الأمير سلطان بن عبد العزيز ،وطريق المدينة المنورة بمساحات بلغت 141 ألف مترٍ مربع، إلى جانب أعمال معالجة دهانات الأرصفة .

وتحوي شبكة الطرق الرئيسة بمكة المكرمة عدداً من الشوارع والطرق المهمة التي تشهد كثافةً مروريةً عاليةً وتنقلاتٍ مستمرة من أهالي مكة المكرمة وضيوف بيت الله الحرام، عززت الحاجة الماسة إلى إعادة تأهيلها بحيث تكون متناسبةً مع حركة مرور المركبات المتزايدة والحركة السكانية والتجارية والاقتصادية.

وأكَّدت الأمانة ممثلةً في الإدارة العامة للطرق والإنارة حرصها على متابعة أعمال تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري ضمن برامج جودة الحياة، وتعزيز وسائل السلامة المرورية والأمان لمرتادي الطرق.