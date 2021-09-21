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مركز القلب بالمدينة المنورة يحقق الاعتماد في برنامج القسطرة التداخلية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-21

مركز القلب بالمدينة المنورة يحقق الاعتماد في برنامج القسطرة التداخلية

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

اعتمدت الهيئة للتخصصات الصحية، مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة جهة تدريبية معتمدة لبرنامج القسطرة القلبية التداخلية للكبار .

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن هذا الاعتماد يأتي بناء على التقرير المرفوع من قبل اللجنة المشكلة من قبل الهيئة، حيث أقرت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اعتماد مركز أمراض وجراحة القلب كجهة تدريبية معتمدة لمدة أربع سنوات ممثلة تبدأ مطلع العام الميلادي المقبل وتنتهي بنهاية عام 2025م.

وبين تجمع المدينة المنورة الصحي أن هذا الاعتماد يضاف لسلسلة من الاعتمادات التي تحققت للمركز في تخصصات الجراحة، وزمالة القلب للكبار، ودبلوم التمريض للقلب .

يذكر أن مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة قد حصل مؤخرا على الاعتماد المؤسسي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لمدة أربع سنوات .

 
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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