شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة ثانية أطلقت نحو خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-21
وندد التحالف باستمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة ثانية أطلقت نحو خميس مشيط
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، قبل قليل، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة ثانية أطلقت نحو خميس مشيط.
وأكد التحالف على اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.
وندد التحالف باستمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
شارك الخبر
المزيد من الأخبار