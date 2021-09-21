الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، قبل قليل، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة ثانية أطلقت نحو خميس مشيط.

وأكد التحالف على اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

وندد التحالف باستمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

شارك الخبر