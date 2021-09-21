بدء استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج بالمدينة المنورة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-21

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

أعلنت لجنة إسكان الحجاج بإمارة منطقة المدينة المنورة، اليوم (الثلاثاء)، بدء استقبال طلبات تصاريح الإسكان لموسم حج 1443هـ.

وأوضحت اللجنة أن استقبال الطلبات متاح حتى نهاية شهر رجب المقبل، داعية الراغبين في ذلك إلى سرعة التقدم؛ لضمان إنهاء إجراءات إصدار التصاريح في الوقت المحدد.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة تجري لقاءات ومناقشات مبكرة لتنظيم الأمور المتعلقة بالحج لهذا العام، وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة الحجاج.

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