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ذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن الإعلان والترويج لمنتج تجميلي غير مدرج، يُعتبر مخالفة تُعَرض الشركة المدرجة للمنتج، لعقوبة بقيمة 50 ألف ريال، وقد تصل إلى خمسة ملايين ريال.
وشددت الهيئة على أنه يمكن تفادي مخالفات التداول للشركة المدرجة للمنتج؛ من خلال التأكد من إدراج المنتج التجميلي على قائمة المنتجات المنشورة في موقع الهيئة، وعدم الإعلان عن المنتجات غير المدرجة أو التسويق لها.
21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443 12:55 PM
"الهيئة" تُحذّر: العقوبة قيمتها 50 ألف ريال وقد تصل إلى 5 ملايين"الغذاء والدواء": الإعلان والترويج لمنتج تجميلي غير مُدرَج يُعد مخالفة
ذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن الإعلان والترويج لمنتج تجميلي غير مدرج، يُعتبر مخالفة تُعَرض الشركة المدرجة للمنتج، لعقوبة بقيمة 50 ألف ريال، وقد تصل إلى خمسة ملايين ريال.
وشددت الهيئة على أنه يمكن تفادي مخالفات التداول للشركة المدرجة للمنتج؛ من خلال التأكد من إدراج المنتج التجميلي على قائمة المنتجات المنشورة في موقع الهيئة، وعدم الإعلان عن المنتجات غير المدرجة أو التسويق لها.
، "الغذاء والدواء": الإعلان والترويج لمنتج تجميلي غير مُدرَج يُعد مخالفة ،
المصدر : الخليج 365
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