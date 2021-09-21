محمد بن مسعود - الدمام - التحالف: كافة محاولات الميليشيا بإطلاق المسيّرات المفخخة تمّ التصدّي لها أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا نحو #خميس_مشيط. وقال التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني. وتابع: كافة محاولات الميليشيا بإطلاق المسيّرات المفخخة تمّ التصدّي لها. 21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443 12:28 PM التحالف: كافة محاولات الميليشيا بإطلاق المسيّرات المفخخة تمّ التصدّي لها اعتراض وتدمير مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه #خميس_مشيط اعتراض وتدمير مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه #خميس_مشيط أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا نحو #خميس_مشيط. وقال التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني. وتابع: كافة محاولات الميليشيا بإطلاق المسيّرات المفخخة تمّ التصدّي لها. الكلمات المفتاحية ، اعتراض وتدمير مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه #خميس_مشيط ،

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