- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ الحداد الوطني على المشير محمد حسين طنطاوي؛ الذي تُوفي صباح اليوم الثلاثاء.
ونعى السيسي، المشير محمد حسين طنطاوي؛ القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.
وقال في صفحته على "تويتر"، وفق "روسيا اليوم": "فقدتُ اليوم أباً ومعلماً وإنساناً غيوراً على وطنه، كثيراً ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن".
وأضاف: "إنه المشير محمد حسين طنطاوي؛ الذي تصدّى لأخطر ما واجهته مصر من صعاب في تاريخها المعاصر. عرفت المشير طنطاوي محباً ومخلصاً لمصر وشعبها، وإذ أتقدم لشعب مصر العظيم بخالص العزاء".
21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443 12:53 PM
"السيسي": كثيراً ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطنفقدت اليوم أباً ومعلماً.. الرئيس المصري ينعى "المشير طنطاوي"
أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ الحداد الوطني على المشير محمد حسين طنطاوي؛ الذي تُوفي صباح اليوم الثلاثاء.
ونعى السيسي، المشير محمد حسين طنطاوي؛ القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.
وقال في صفحته على "تويتر"، وفق "روسيا اليوم": "فقدتُ اليوم أباً ومعلماً وإنساناً غيوراً على وطنه، كثيراً ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن".
وأضاف: "إنه المشير محمد حسين طنطاوي؛ الذي تصدّى لأخطر ما واجهته مصر من صعاب في تاريخها المعاصر. عرفت المشير طنطاوي محباً ومخلصاً لمصر وشعبها، وإذ أتقدم لشعب مصر العظيم بخالص العزاء".
، فقدت اليوم أباً ومعلماً.. الرئيس المصري ينعى "المشير طنطاوي" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر فقدت اليوم أباً ومعلماً.. الرئيس المصري ينعى "المشير طنطاوي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.