، "الحج": محرّك الحجز المركزي يتكامل تقنياً مع 24 منصة تسويقية عالمية ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتجويد الخدمات وشفافيتها وتمكين ضيوف الرحمن من معرفة تفاصيلها بشكل مباشر

أكّدت وزارة الحج والعمرة سعيها لتجويد الخدمات وشفافيتها في قطاع العمرة، من خلال تفعيل المحرّك السعودي للحجز المركزي الذي يتكامل تقنيًّا مع 24 منصة تسويقية عالمية ووطنية لتمكين ضيوف الرحمن من معرفة تفاصيل الخدمات بشكل مباشر.

وأضافت الوزارة عبر حسابها في تويتر، أنه يمكن الوصول للمنصات المعتمدة من الرابط التالي: https://maqam.gds.haj.gov.sa/Home/OTAs