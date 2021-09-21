شكرا لقرائتكم خبر عن "بيئة جدة" توزع الشتلات الزراعية والهدايا بمناسبة اليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشارك مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني 91 مع العديد من الجهات الحكومية ، مثل المركز الوطني للأرصاد والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي ، ومركز الرعاية الصحيه الاولية بحي الامير ماجد ، ومستشفى الثغر العام ، وعدد من المدارس ، فقد استهدف مشتل مكتب الوزارة بمحافظة جدة توزيع عدد كبير من الشتلات الزراعية والهدايا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ، وذلك تحت شعار "هي لنا دار" .

وتأتي تلك المبادارت ارساءا لثقافة الأهتمام ونشر الوعي البيئي والصحي في المجتمع وأهمية التشجير للوطن ، ومتفقا مع اهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي تتضمن المحافظة على البيئة والثروات الطبيعية وجودة الحياة ورفاهية المجتمع, وضمن مبادرة التنمية المستدامة للمراعي والغابات, ومكافحة التصحر, وإعادة الغطاء النباتي بالمملكة والحد من التلوث ، ونشرا لثقافة التشجير والحفاظ على البيئة.

من جهته أكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة عادل بن مطلق الشيخ إن اليوم الوطني مناسبة سعيدة تدخل السرور والبهجة على نفوس المواطنين جميعاً لكونها مناسبة خالدة تذكرنا بتوحيد هذا الكيان العظيم على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله الذي وحد البلاد ، ولكونها مناسبة تؤكد ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية من تقدم ورفعة وعزة على يد أبناء المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله الذين قادوا و خططوا وحافظوا على الوطن وأمنه و أمانه ، داعياً الموالى أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا و إن يديم نعمه على مملكتنا حكومةً و شعباً .