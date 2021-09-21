أمير الجوف يطلق حملة مكارم الأخلاق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-21

متابعات الخليج 365 - واس

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف, حملة “مكارم الأخلاق” التوعوية التي ينظمها فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة الدكتور علي بن ذويب العنزي.

وأشاد سمو أمير المنطقة خلال الاستقبال بدور الهيئة في التوعية والإرشاد، مشيراً إلى أهمية مثل هذه الحملات التي تستهدف ترسيخ مكارم الأخلاق التي يتميز بها المجتمع السعودي منذ قديم الزمان، متمنياً لمنسوبي الفرع التوفيق والسداد في أداء أعمالهم.

من جانبه أعرب مدير فرع الهيئة عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على حفاوة الاستقبال، وما استمع إليه من توجيهات سيكون لها الأثر في الارتقاء بالأداء.

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