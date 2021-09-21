اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي نحو خميس مشيط

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية، اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا نحو خميس مشيط.

وأكد التحالف اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وأشار تحالف دعم الشرعية، إلى أن كافة محاولات المليشيا بإطلاق المسيرات المفخخة تم التصدي لها.

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