شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي نحو خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-21
وأشار تحالف دعم الشرعية، إلى أن كافة محاولات المليشيا بإطلاق المسيرات المفخخة تم التصدي لها.
اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي نحو خميس مشيط
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن تحالف دعم الشرعية، اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا نحو خميس مشيط.
وأكد التحالف اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
وأشار تحالف دعم الشرعية، إلى أن كافة محاولات المليشيا بإطلاق المسيرات المفخخة تم التصدي لها.
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