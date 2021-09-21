محمد بن مسعود - الدمام - 21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443 11:25 AM يسمح للمهاجم باستغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة.. وقدّم توصياته بالتحديثات "الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة جداً بخصوص تحديث Apple "الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة جداً بخصوص تحديث Apple أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة جداً بخصوص تحديث أمني لمنتجات Apple وقال المركز في تغريدة على حسابه بتويتر، إن التحديث قد يسمح للمهاجم باستغلال الثغرات، وتنفيذ برمجيات خبيثة والكشف والإفصاح عن معلومات حساسة، والوصول غير المصرح به للملفات. وأوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة حيث أصدرت Apple توضيحاً لهذه التحديثات: https://support.apple.com/en-us/HT212814 https://support.apple.com/en-us/HT212819 https://support.apple.com/en-us/HT212815 https://support.apple.com/en-us/HT212818 https://support.apple.com/en-us/HT212816 https://support.apple.com/en-us/HT212817 الكلمات المفتاحية ، "الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة جداً بخصوص تحديث Apple ،

المصدر : الخليج 365

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