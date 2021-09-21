، السودان يعلن بدء التحقيق مع الضالعين في محاولة الانقلاب الفاشلة.. ينتمون لـ "الإخوان" ،

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أعلن السودان رسمياً إحباط محاولة انقلاب واعتقال جميع المشاركين فيها وبدء التحقيق معهم.
وقال الجيش السوداني، في بيان بثّه التلفزيون الرسمي، إن القوات المسلحة أحبطت محاولة انقلابية "وإن الأوضاع تحت السيطرة تماماً".
وفي وقت سابق، قال مصدر حكومي سوداني إن الضباط الضالعين في المحاولة الانقلابية الفاشلة الذين تمّ القبض عليهم ينتمون لتنظيم الإخوان المعزول.
وأكد المصدر مفضلاً عدم الكشف عن هويته، على أن محاولة الانقلاب تم إحباطها، وأن الجيش سيطر على الوحدات العسكرية كافة.
ووفق "العين" الإماراتية، أوضح المسؤول السوداني أن المجموعة التي حاولت السيطرة على سلاح المدرعات بالخرطوم تم احتواؤها، فيما اعتقل عدد من الضباط، بينهم اللواء عبدالباقي بكراوي.
وأشار إلى أن المحاولة الانقلابية قام بها ضباط من الدفعتين 39 و40 بالجيش السوداني من داخل سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم وقاعدة وادي سيدنا شمال أم درمان.
وكان التلفزيون الرسمي بالسودان، قد ذكر قبل قليل، أن محاولة انقلابية فاشلة تجري في البلاد، داعياً المواطنين للتصدّي لها.
21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443 11:16 AM
التلفزيون الرسمي: القوات المسلحة أحبطت المحاولة والأوضاع تحت السيطرة تماماًالسودان يعلن بدء التحقيق مع الضالعين في محاولة الانقلاب الفاشلة.. ينتمون لـ "الإخوان"
أعلن السودان رسمياً إحباط محاولة انقلاب واعتقال جميع المشاركين فيها وبدء التحقيق معهم.
وقال الجيش السوداني، في بيان بثّه التلفزيون الرسمي، إن القوات المسلحة أحبطت محاولة انقلابية "وإن الأوضاع تحت السيطرة تماماً".
وفي وقت سابق، قال مصدر حكومي سوداني إن الضباط الضالعين في المحاولة الانقلابية الفاشلة الذين تمّ القبض عليهم ينتمون لتنظيم الإخوان المعزول.
وأكد المصدر مفضلاً عدم الكشف عن هويته، على أن محاولة الانقلاب تم إحباطها، وأن الجيش سيطر على الوحدات العسكرية كافة.
ووفق "العين" الإماراتية، أوضح المسؤول السوداني أن المجموعة التي حاولت السيطرة على سلاح المدرعات بالخرطوم تم احتواؤها، فيما اعتقل عدد من الضباط، بينهم اللواء عبدالباقي بكراوي.
وأشار إلى أن المحاولة الانقلابية قام بها ضباط من الدفعتين 39 و40 بالجيش السوداني من داخل سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم وقاعدة وادي سيدنا شمال أم درمان.
وكان التلفزيون الرسمي بالسودان، قد ذكر قبل قليل، أن محاولة انقلابية فاشلة تجري في البلاد، داعياً المواطنين للتصدّي لها.
، السودان يعلن بدء التحقيق مع الضالعين في محاولة الانقلاب الفاشلة.. ينتمون لـ "الإخوان" ،
المصدر : الخليج 365
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