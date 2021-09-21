- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
قال الدكتور عبدالله المسند؛ أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، إن اليوم آخر يوم في فصل #الصيف وبلغ طوله 93 يوماً، ويوافق الاعتدال الخريفي، ونعني به نهاية فصل #الصيف وبداية فصل #الخريف.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "غداً يدخل فصل #الربيع في نصف الكرة الجنوبي مودعين فصل #الشتاء، بينما في نصف الكرة الشمالي يدخل فصل الخريف مودعين فصل الصيف".
وتابع: "بلغت حصة الليل نحو 11:50 ساعة بينما حصة النهار نحو 12:10 ساعة وفي مثل هذه الأيام يطول الليل بمقدار دقيقة و25 ثانية يومياً".
وأردف: "نهار اليوم أطول من نهار 21 ديسمبر (الانقلاب الشتوي) (المربعانية) بنحو ساعة ونصف، وأقل من نهار 21 يونيو (الانقلاب الصيفي) بساعة ونصف".
21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443 11:09 AM
قال: يدخل فصل الربيع في نصف الكرة الجنوبي.. ونهار اليوم يتباينوداعاً الصيف.. "المسند": غداً يحل الاعتدال الخريفي والليل يطول
قال الدكتور عبدالله المسند؛ أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، إن اليوم آخر يوم في فصل #الصيف وبلغ طوله 93 يوماً، ويوافق الاعتدال الخريفي، ونعني به نهاية فصل #الصيف وبداية فصل #الخريف.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "غداً يدخل فصل #الربيع في نصف الكرة الجنوبي مودعين فصل #الشتاء، بينما في نصف الكرة الشمالي يدخل فصل الخريف مودعين فصل الصيف".
وتابع: "بلغت حصة الليل نحو 11:50 ساعة بينما حصة النهار نحو 12:10 ساعة وفي مثل هذه الأيام يطول الليل بمقدار دقيقة و25 ثانية يومياً".
وأردف: "نهار اليوم أطول من نهار 21 ديسمبر (الانقلاب الشتوي) (المربعانية) بنحو ساعة ونصف، وأقل من نهار 21 يونيو (الانقلاب الصيفي) بساعة ونصف".
، وداعاً الصيف.. "المسند": غداً يحل الاعتدال الخريفي والليل يطول ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر وداعاً الصيف.. "المسند": غداً يحل الاعتدال الخريفي والليل يطول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.