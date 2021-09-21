شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات: لا تحويل للخروج والعودة إلى «نهائي» والمستفيد بالخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، عن إسقاط العمالة المنزلية آلياً بخرج ولم يعد بعد مرور ٦ أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة بالتواصل من خلال خدمة الرسائل والطلبات عبر منصة أبشر بعد ٣٠ يوماً من انتهاء صلاحية التأشيرة.

وأوضحت الجوازات أن التعليمات لا تسمح بتحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي والمستفيد خارج المملكة، وفقًا لـ "عكاظ".

وأشارت إلى أن التعليمات تنص على من خرج ولم يعد بمنع الدخول لمدة 3 سنوات إلا على صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة ويستثنى من ذلك التابعون والمرافقون.

وأضافت أن مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة تحتسب من تاريخ أول خروج. وشددت على إمكانية إلغاء بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية خلال 15 يوما من تاريخ البلاغ، من خلال خدمة «تواصل» عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.