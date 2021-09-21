فتح باب التسجيل في كأس الاتحاد السعودي للهجن

الرياض - محمد عبدالله - أعلن الاتحاد السعودي للهجن، عن فتح باب التسجيل الإلكتروني في كأس الاتحاد السعودي للهجن، بدءا من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر الحالي.

وذكر اتحاد الهجن –عبر تويتر- أن المسابقة تبدأ في الفترة من 1 – 5 أكتوبر القادم، في ميدان نجران للهجن، وأن إجمالي الأشواط 118، أشواط لارموز 20.

وأشار إلى ان آخر موعد للتعديل على الأشواط هو يوم الإثنين الموافق 27 سبتمبر الحالي، ويتم التسجيل من خلال الرابط التالي اضغط هنا.

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