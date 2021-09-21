بالفيديو.. ارتدى قميصًا عليه صورة ولي العهد.. أول تصريح لـ«عبدالمعين حدادي» بعد الوصول للمملكة

الرياض - محمد عبدالله - وصل الجندي عبدالمعين حدادي، الذي تعرَّض لإصابة بالغة بالحدّ الجنوبي، إلى أرض الوطن، بعد رحلة علاج دامت 5 أعوام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال عبدالمعين حدادي في تصريحات للإخبارية: «حمدلله كنت في عملية طويلة، والفضل لله في الأول ثم أمي، هذه صورة ولي العهد على قميصي وكانت دائمًا معي».

وظهر عبدالمعين حدادي وهو يرتدي قميصًا مطبوعًا عليه صورة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو يسلم على عبدالمعين خلال وجوده في أحد المستشفيات.

وكانت سيلة الحدادي، والدة الجندي عبدالمعين، قد أكدت في وقت سابق، تأدية التحية العسكرية خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لابنها في المستشفى؛ حيث قالت إنَّ تصرفها كان تلقائياً وهي فخورة بما فعلته، ولا تهتم أي سخرية أو انتقاد.

وأضافت الحدادي في تصريحات تلفزيونية، أنَّ التحية العسكرية التي أدّتها كانت تحية حب واحترام لولي العهد ولولاة الأمر، وهي فخورة بذلك ولا يهمها موجات السخرية والانتقادات التي تعرضت لها.